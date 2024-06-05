Общество 05.06.2024 в 11:58

Поток машин в Улан-Удэ в разы снижает скорость трамваев

Проблем доставляет и частое отключение электричества
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Текст: Елена Кокорина
Поток машин в Улан-Удэ в разы снижает скорость трамваев

В Улан-Удэ проанализируют причины простоев трамваев, чтобы их минимизировать, сообщили в мэрии города. Первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев проверил работу городского трампарка и на месте обсудил вопросы, которые требуют решения.

Чиновнику рассказали, что по сравнению с 2021 годом количество простоев трамваев увеличилось практически в четыре раза. Это связано с увеличением автомобильных пробок, а также с отключением электроэнергии.

– У нас за год на линии трамваи простояли более 500 часов. Получается, что один трамвай простоял у нас два месяца. По простою трамваев из-за аварии на энергосетях «Россети Сибирь» претензии энергетикам направлены? Нужно проанализировать и разработать мероприятия по их снижению, также рассмотреть работу светофоров для обеспечения эффекта «зеленой волны», – дал поручения Сергей Гашев во время рабочей поездки.

Фото: Номер один

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