В центре Улан-Удэ поэтапно перекроют более 10 улиц

Масштабное обновление центра Улан-Удэ повлечет ограничение движения на улицах.

- Уже началось возведение зданий театра «Байкал», Национального музея Бурятии и школы на 760 мест. Ведется подготовительная работа по строительству Межвузовского кампуса, двух детских садов на 475 мест и других объектов. Активно сносят старое жилье и практически завершено переселение граждан. Такое серьезное обновление центра требует проведения новых и реконструкцию существующих инженерных сетей: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и канализации, - рассказали в мэрии Улан-Удэ.

Сейчас износ инженерных сетей здесь составляет более 90%, что создает риск аварийных ситуаций, особенно зимой. А это, в свою очередь, может привести к перебоям в подаче воды, электричества или тепла, что негативно скажется на жизни горожан и работе предприятий. Ремонт инженерных сетей позволит улучшить качество предоставляемых услуг, а новые технологии и материалы – повысят эффективность работы всей инфраструктуры.

- Работы по строительству сетей продлятся до конца 2025 года на улицах Смолина, Фрунзе, Балтахинова, Шмидта, Куйбышева, Борсоева, Каландаришвили, Свободы, Свердлова, Банзарова, Набережной, Ф. Энгельса, а также на проспекте Победы рядом с Колледжем искусств имени П.И. Чайковского, - добавили в мэрии города.

В связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

- по ул. Свободы - от ул. Куйбышева до ул. Советская, с июня;

- по ул. Борсоева - в створе между домами №5 и №7 до пр. Победы, с 7 июня;

- по ул. Смолина - от ул. Борсоева до ул. Сухэ-Батора, с 7 июня;

- по ул. Свердлова, с июля;

- по ул. Каландаришвили, с июля;

- по ул. Набережная, с июля.

Напомним, что с 4 июня перекрыли участок по ул. Свободы - от ул. Куйбышева до ул. Банзарова. Работы здесь продлятся до 30 июня.

Городские власти подчеркнули, что полного перекрытия улиц не планируется, движения по полосам лишь ограничат. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Фото: мэрия города Улан-Удэ