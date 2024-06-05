Общество 05.06.2024 в 13:47

Ребенок, переживший кому год назад, до сих пор находится на лечении

Врачи Бурятии советуют родителям лучше присматривать за детьми
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Текст: Елена Кокорина
Ребенок, переживший кому год назад, до сих пор находится на лечении

Врачи Детской республиканской клинической больницы просят родителей обеспечить надлежащий контроль за их детьми. В силу своей активности и отсутствия контроля со стороны взрослых, дети, не соблюдая правила безопасности – травмируются. В подтверждение своих слов, врачи приводят из своей практики несколько случаев. Один из них произошел в прошлом году.

- В 2023 году в одном из районов Бурятии 12-летний ребенок чуть не погиб у водоема. Мальчик играл и его затянуло в дренажную трубу. Ребенка с трудом извлекли из воды и в крайне тяжелом состоянии доставили в ДРКБ. Мальчик пережил кому и находился на искусственной вентиляции легких. Сейчас он находится как на стационарном, так и на домашнем лечении, - рассказывает заведующая паллиативным отделением ДРКБ Елена Бадлуева.

Другой мальчик упал с качели три года назад, пытаясь сделать «солнышко».

- Не рассчитав силы, 11-летний ребенок ударился головой и в тяжелом состоянии был госпитализирован в ДРКБ. Его родители большие молодцы, верят в лучшее и усиленно занимаются восстановлением сына. Мы наблюдаем положительную динамику. Если ранее ребенок получал питание только через зонд, то сейчас ест самостоятельно, - говорит Бадлуева.

Фото: ДРКБ

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