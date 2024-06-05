Общество 05.06.2024 в 14:37

Депутат в Улан-Удэ посадил в центре 15 ясеней

Озеленение проходит по улице Ербанова
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Текст: Елена Кокорина
Депутат в Улан-Удэ посадил в центре 15 ясеней

В Улан-Удэ продолжается реализация муниципальной программы «Зелёный город», в рамках которой проводится озеленение улиц и общественных пространств. В посадке деревьев на склоне по улице Ербанова принял участие депутат Сергей Бурдиков, сообщили в пресс-службе Горсовета. Вместе с представителями Городского лесничества он высадил 10 серебристых тополей, 15 ясеней и 110 кустарников.

- В прошлом году мы экспериментально высаживали серебролистые тополя на улице Борсоева. Они хорошо прижились и перенесли зиму, поэтому теперь их посадки нужно расширять. Со временем они могут полностью заменить традиционные «пуховые» тополя, - поделился депутат.

Ухаживать за саженцами будут специалисты МБУ «Городское лесничество». В ведомстве добавили, что в рамках программы «Зелёный город» также запланированы работы по посадке цветов и устройству газонов.

Фото: Горсовет Улан-Удэ

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