Депутат в Улан-Удэ посадил в центре 15 ясеней

В Улан-Удэ продолжается реализация муниципальной программы «Зелёный город», в рамках которой проводится озеленение улиц и общественных пространств. В посадке деревьев на склоне по улице Ербанова принял участие депутат Сергей Бурдиков, сообщили в пресс-службе Горсовета. Вместе с представителями Городского лесничества он высадил 10 серебристых тополей, 15 ясеней и 110 кустарников.

- В прошлом году мы экспериментально высаживали серебролистые тополя на улице Борсоева. Они хорошо прижились и перенесли зиму, поэтому теперь их посадки нужно расширять. Со временем они могут полностью заменить традиционные «пуховые» тополя, - поделился депутат.

Ухаживать за саженцами будут специалисты МБУ «Городское лесничество». В ведомстве добавили, что в рамках программы «Зелёный город» также запланированы работы по посадке цветов и устройству газонов.

Фото: Горсовет Улан-Удэ