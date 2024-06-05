На ягодных улицах Улан-Удэ станет светлее

В Улан-Удэ стало светлее по таким улицам Верхней Березовки как Клубничная, Плодовая, Ежевичная, Черемуховая, Калиновая и Ягодная. Это стало возможным благодаря устройству сетей наружного освещения в ДНТ «Ботаника». Всего в этом году на этой территории установили уже 38 светильников.

Специалисты Горсвета пролили свет и еще на две «темные» улицы округа №8 – Каменистую и Рублевскую – там зажглись 22 светильника, сообщили в МБУ «Горсвет».

- также осветили улицы Каменистую и Рублевскую – поделился депутат Улан-Удэнского

Председатель ДНТ «Ботаника» Александр Цыденов отметил, что за период с 2005 по 2024 год благодаря активным жильцам и городским властям было сделано немало.

- В свое время были решены вопросы по водоснабжению, теплотрассе и наконец решился вопрос по наружному освещению улиц.

Фото: МБУ Горсвет г. Улан-Удэ