Общество 05.06.2024 в 16:04

На ягодных улицах Улан-Удэ станет светлее

Новое освещение установили по всему ДНТ «Ботаника»
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Текст: Елена Кокорина
На ягодных улицах Улан-Удэ станет светлее

В Улан-Удэ стало светлее по таким улицам Верхней Березовки как Клубничная, Плодовая, Ежевичная, Черемуховая, Калиновая и Ягодная. Это стало возможным благодаря устройству сетей наружного освещения в ДНТ «Ботаника». Всего в этом году на этой территории установили уже 38 светильников.

Специалисты Горсвета пролили свет и еще на две «темные» улицы округа №8 – Каменистую и Рублевскую – там зажглись 22 светильника, сообщили в МБУ «Горсвет».

- также осветили улицы Каменистую и Рублевскую – поделился депутат Улан-Удэнского

Председатель ДНТ «Ботаника» Александр Цыденов отметил, что за период с 2005 по 2024 год благодаря активным жильцам и городским властям было сделано немало.

- В свое время были решены вопросы по водоснабжению, теплотрассе и наконец решился вопрос по наружному освещению улиц.

Фото: МБУ Горсвет г. Улан-Удэ

 

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