Общество 05.06.2024 в 16:15

Улан-удэнцев на полдня оставят без воды

Отключение произведут 6 июня
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцев на полдня оставят без воды

Завтра, 6 июня, в поселке Заречный отключат холодное водоснабжение сразу на нескольких улицах. Холодной воды не будет в ДНТ «Ургаса», по улицам Централь, Степная, Баргузинская, Ольхонская, Проселочная, Дорожная, Сельская, Олимпийская и Черняховского. Без воды придется посидеть и жителям переулков Олимпийский и Баргузинский.

- Холодной воды не будет с 9 до 14 часов. Отключение связано с плановыми работами, проводимыми в рамках программы «Чистая вода». Работы будут проводить на водопроводной сети по улице Баргузинская, 53, - уточнили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Фото: loon.site

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