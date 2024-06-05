Улан-удэнцев на полдня оставят без воды

Завтра, 6 июня, в поселке Заречный отключат холодное водоснабжение сразу на нескольких улицах. Холодной воды не будет в ДНТ «Ургаса», по улицам Централь, Степная, Баргузинская, Ольхонская, Проселочная, Дорожная, Сельская, Олимпийская и Черняховского. Без воды придется посидеть и жителям переулков Олимпийский и Баргузинский.

- Холодной воды не будет с 9 до 14 часов. Отключение связано с плановыми работами, проводимыми в рамках программы «Чистая вода». Работы будут проводить на водопроводной сети по улице Баргузинская, 53, - уточнили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Фото: loon.site