Общество 05.06.2024 в 16:40

В Бурятии появились первые 100-бальники по ЕГЭ

Пока их всего 7 человек
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии появились первые 100-бальники по ЕГЭ

В Улан-Удэ стали известны первые итоги Единого государственного экзамена по литературе и химии. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Комитет по образованию города.

- На данный момент ЕГЭ на 100 баллов написали семь учеников школ города. ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали четыре школьника, а по литературе три школьника, - комментируют в ведомстве.

В Комитете по образованию города также отмечают, что впереди школьников ожидает ещё несколько предметов. 7-8 июня они сдают информатику и иностранные языки (устная часть), а 11 июня – историю, биологию и иностранные языки (письменная часть).

Фото: loon.site

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с 5 по 11 июня

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