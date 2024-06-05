Волонтеры-медики в Бурятии помогли врачам сельской амбулатории

Волонтеры-медики республиканского медколледжа им. Э. Р. Раднаева приняли участие в акции в рамках Всероссийского проекта «Добро в село». Проект призван повысить доступность медицинской помощи и грамотности населения в отдаленных районах.

Они помогли врачам сельских амбулаторий.





- Волонтеры-медики из групп «Лечебное дело» и «Сестринское дело» под руководством советника директора по воспитанию Марины Мансуровской вновь посетили врачебные амбулатории в п. Поселье Иволгинского района, - сообщили в минздраве Бурятии.

В рамках третьего и четвертого этапов акции волонтеры отработали медицинский блок. Студенты осмотрели пациентов, измерили артериальное давление, частоту дыхания. Волонтеры помогли медикам врачебной амбулатории заполнить медицинскую документацию, пригласили по телефону жителей района на флюорографию и профилактическую вакцинацию.

- Ребятам понравилось помогать медработникам амбулатории, они стали еще ближе к профессии своей мечты. Также сами сотрудники и пациенты положительно отозвались о работе волонтеров, - поделилась советник директора РБМК им. Э.Р. Раднаева Марина Мансуровская.

Фото: минздрав РБ