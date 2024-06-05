Общество 05.06.2024 в 17:00

Осужденные в Бурятии готовятся к кинофестивалю экранного творчества «Надежда»

Для участия в фестивале он сами написали сценарий и создали видеоролик
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденные в Бурятии готовятся к кинофестивалю экранного творчества «Надежда»

Осужденные колонии-поселения № 3 готовятся к XI Всероссийскому кинофестивалю экранного творчества «Надежда».

- Осужденные, которые посещают кружок киностудии «Премьера», создали видеоролик для участия в фестивале. Они сами написали сценарий, организовали видеосъёмку, подобрали актёров, подготовили реквизит и место для съёмок. Затем они смонтировали видеоролик, -сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Они с большим энтузиазмом подошли к этому мероприятию. В результате получился содержательный и информативный материал.

Участие в подобных мероприятиях не только воспитывает, но и даёт возможность осуждённым раскрыть свои таланты и понять, что их благополучие зависит от них самих.

 

Фото: УФСИН России по РБ

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