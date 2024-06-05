В Бурятии усачи уничтожили более 2-х тысяч кубометров леса

В Бурятии с января по май 2024 года госинспекторами Управления Россельхознадзора было досмотрено более 70 тысяч кубометров лесоматериала, экспортируемого в Китай и Монголию. Проверка показала, что более 2100 кубометров древесины оказались заражены карантинными вредными организмами – живыми личинками усачей рода Monochamus. Всю зараженную древесину пришлось уничтожить.

- Специалистами испытательных лабораторий подтверждено 36 случаев обнаружения карантинных вредных объектов (КВО). Собственникам зараженной продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В итоге, 26 кубических метров было обеззаражено, а 2074 – уничтожено, - комментируют в Россельхознадзоре республики.

В отношении каждой партии проведён фитосанитарный досмотр и экспертиза на наличие карантинных вредных организмов в Байкальском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Вся продукция досмотрена в соответствии с фитосанитарными требованиями стран-экспортеров и выпущена свободной от КВО.

Фото: Номер один