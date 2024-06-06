Семь раз отмерь…

По всему Прибайкальскому району жители столкнулись со странной проблемой: попытки отмежевать свои участки и поставить их на кадастровый учет заканчиваются ничем. В местной администрации говорят, что еще в 2019 году заключили контракт с компанией «Центр кадастровых работ», но работа не выполнена до сих пор. Из-за чего оформление земель во всем районе замерзло насмерть, и когда отогреется – непонятно.

Не для людей

Прибайкальский район – это туристическая надежда Бурятии. Курорт «Горячинск», «Байкальская гавань», пляжи, отели и прочее – все это должно в будущем составить основу туркластера экономики республики. Но процесс идет тяжело, учитывая постоянные сложности бюрократического характера, связанные в основном с экологическими ограничениями, лесом и землей.

Впрочем, ситуация здесь еще сложнее, чем кажется. Ведь не только инвесторы спотыкаются о различные препоны, но и сами местные жители. Всем известна история, которая длится уже несколько лет: экологическое законодательство запрещает рыть могилы, строить дороги, защищаться от пожаров и прочее.

Но не только законы мешают людям нормально жить. Сталкиваются жители района и с банальной безалаберностью, из-за которой даже элементарная процедура превращается в хождение по мукам.

К примеру, житель одного из сел района Евгений (имя изменено) попытался оформить земельный участок. Подал все необходимые документы, и… Прошел уже год, но вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. Оформления не происходит. И дело не в том, что местные чиновники тянут резину из-за своей обычной нерасторопности, а проблема куда интереснее.

Хождение по мукам

Оказывается, уже несколько лет по Прибайкальскому району многие жители не могут оформить свою недвижимость. Участки просто не ставятся на кадастровый учет. А без этого и оформить ничего нельзя. В чем же вопрос?

- Нам сказали, что в 2019 году они (районная администрация. – Прим. ред.) заключили договор через торги с ЦКР (Центр кадастровых работ), чтобы посадили территориальные зоны – изменения по населенным пунктам. Назначения территориальных зон. Например, было для общего пользования, а стало для индивидуальной застройки. Но они (ЦКР. – Прим. ред.) никаких работ не делали. У них в 2022 году закончился договор, и догнать ничего не могут. У них оплата через казначейство прошла по гарантийному письму. И они тянут. Представляете, сколько лет по всему району такое происходит и ничего не делается. Пока ЦКР не посадит территориальные зоны, Бургражданпроект не может посадить координаты. И в итоге у них все стоит, - рассказал нам Евгений.

Мы покопались в архивах электронных торгов и обнаружили тот самый контракт, о котором нам рассказал возмущенный житель района. Заключен он в 2019 году. По договору подрядчик обязан сделать «Проект внесения изменений в генеральный план муниципальных образований «Гремячинское», «Зырянское», «Нестеровское», «Мостовское», «Ильинское», «Итанцинское», «Таловское», «Татауровское», «Туркинское», «Турунтаевское», сельских поселений Прибайкальского района Республики Бурятия».

Другими словами, компания обязалась определить границы территориальных зон и виды разрешенного использования земель (индивидуальное жилищное строительство, рекреационная зона, сельскохозяйственные земли и так далее). После чего отдать готовый проект на публичные слушания и далее на утверждение местным властям. Пока эта работа не сделана, жители не могут оформить свои земли.

Причем срок окончания работ изначально был 1 декабря 2019 года. То есть еще пять лет назад.

Еще одна любопытная деталь: в торгах принимало участие немало организаций, но победило ООО «Центр кадастровых работ», который уронил цену – внимание! – на 87%. И вместо трех с лишним миллиона рублей согласился сделать ту же работу почти бесплатно: за 402 тыс. рублей.

Шли годы…

Далее события развивались в еще более интересном русле. Видимо, подрядчик победил на этих торгах, полагаясь исключительно на свою чрезмерную самоуверенность. Либо просто изначально это была какая-то мутная схема. В любом случае, выполнив работы на 394 тыс. рублей, «Центр кадастровых работ» попросил о расторжении контракта. Остаток работ, которые щедрый подрядчик выполнить не успел, оценили в семь с лишним тысяч рублей.

Районный комитет по управлению муниципальных хозяйством (КУМХ) даже подписал акт выполненных работ на 394 тыс. рублей. Тем самым официально согласившись, что муниципальный контракт по большей части выполнен.

Но что же тогда мешает сегодня поставить участки жителей на кадастровый учет, если работы выполнены? В чем проблема?

В нашем распоряжении оказалось письмо от КУМХ Центру кадастровых работ, в котором написано следующее: «МКУ КУМХ Прибайкальского района в рамках исполнения муниципального контракта от 22 июля 2019 года просит предоставить информацию по территориальным зонам, которые по состоянию на 07.05.2024 еще не поставлены на кадастровый учет».

То есть спустя пять лет местная администрация все еще не может добиться выполнения муниципального контракта. А жители ждут, когда же их землю можно уже оформить, как полагается.

Может быть, Центр кадастровых работ решил подойти к делу ответственно? И, как в той поговорке, семикратно отмеряет одни и те же участки, прежде чем нарезать их согласно генплану? Это вряд ли. Скорее, тут речь о другой пословице: «лишь бы мерку снять да задаток взять».

И здесь возникает множество вопросов: если контракт более чем на 90% выполнен, то почему жители по всему Прибайкальскому району сталкиваются с одной и той же проблемой? Каким образом «Центр кадастровых работ» умудрился провести такие масштабные работы по всему району меньше чем за 400 тыс. рублей? Кто и как будет заканчивать эти работы – ведь договор расторгнут, акт подписан. И самое главное – за чей счет будет проводиться эта работа?

Ответы на эти вопросы, нам кажется, должны найти правоохранительные органы. Ведь история-то откровенно мутная. Поэтому мы просим считать этот текст официальным обращением в прокуратуру Республики Бурятия.

Фото: «Номер один»