Бурятия заняла второе место в «Марафоне зелёных дел»

Всероссийскую акцию «Марафон зеленых дел» движения Экосистема, приуроченную к празднованию Дня эколога в России, 5 июня поддержала вся страна. Массовые мероприятия в городах проходят в день праздника.

- Бурятия заняла второе место по количеству проведенных мероприятий – 69 экологических активностей было проведено в регионе. Сегодня, в заключительный день акции, мероприятия проходят в городах Улан-Удэ и Северобайкальске, а также пяти районах республики, - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

За период проведения акции к ней присоединились все 89 регионов страны. Марафон поддержали знаменитости, среди которых Карина Кросс, Юлия Михалкова и Мари Добро.

Полумиллионная армия волонтёров провела порядка шести тысяч мероприятий в честь Дня эколога, главным образом направленных на национальную цель, обозначенную президентом России- экологическое благополучие. Работа с экологией страны - одна из важнейших задач для сбережения народа России.

Органы власти оказывают поддержку экологическим движениям и помогают воплощению их инициатив, которых с каждым годом становится всё больше.

Движение Экосистема, как раз призвано объединять экологические проекты, акции, мероприятия, сообщества по всей России. Уже сейчас они активно поддерживают такие проекты, как «Сад Памяти», «Чистая Арктика», «Вода России», «Сохраним лес» и другие.

Для справки:

Всероссийская акция «Марафон зеленых дел» инициированная Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» проходит по всей России с 20 мая и завершается 5 июня в День Эколога. Каждый желающий может принять участие в акции. Среди активностей отмечаются: высадки деревьев, субботники, очистка берегов рек, экологические экскурсии на объекты по обращению с ТКО, сбор макулатуры и вторсырья, организация экологических фестивалей и акции, проведение экоуроков, а также участие таких проектах как «Сад памяти», «Вода России», «Чистая Арктика», «Сохраним лес».

Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» создано по указу Президента в мае 2023 года. Движение ведет деятельность по 7 ключевым трекам (экологическое просвещение, социальная экология, экологическое волонтерство, лес и климат, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес, международная кооперация) в 77 регионах страны и уже объединяет более 12 500 волонтеров. Главная цель Движения – формирование у населения экологопатриотического мышления через любовь к родине и ответственное отношение к природе.





Фото: правительство Бурятии