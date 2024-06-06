Общество 06.06.2024 в 09:47

Более 6 тысяч детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях в Улан-Удэ

Дети там будут заниматься спортом, работать в кружках по интересам, делать стенгазеты, рисовать, петь
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 6 тысяч детей отдохнут этим летом в пришкольных лагерях в Улан-Удэ

В конце мая в 47 школах города открыли 46 лагерей с дневным пребыванием для учащихся начальной и основной школы и 17 лагерей труда и отдыха для старшеклассников, которые помимо отдыха, будут трудиться на пришкольных участках – высаживать цветы, ухаживать за клумбами и другое.


Под руководством учителей – воспитателей в пришкольных лагерях ребята занимаются дополнительным образованием, кружковой работой, спортом, участвуют в обучающих играх, делают стенгазеты и т.д. Кроме этого, во всех лагерях реализуются новые программы, направленные на воспитание патриотизма у детей.

К примеру, в этом году за сезон дети выучат не менее 20 слов на бурятском языке и 10 патриотических песен. Такое новшество введено в рамках Года семьи, Года общественных и гражданских инициатив.

Также на базе учреждений дополнительного образования города организованы детские лагеря без организации горячего питания - так называемые, досуговые площадки.

 

Фото: администрация города Улан-Удэ

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дети мэрия улан-удэ пришкольные лагеря

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