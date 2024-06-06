Полицейские Бурятии собрали посылку бойцам СВО

МВД Бурятии организовало сбор очередной партии гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. На этот раз в качестве поддержки им отправили шесть теплоприцелов и 12 тактических наушников.

- Помощь включает в себя также запчасти и технические жидкости, критически важные при выполнении боевых задач. Кроме этого, нами отремонтирована военная техника, используемая в зоне СВО, - рассказали в МВД республики.

В ведомстве отметили, что средства на приобретение высокотехнологичного оборудования были собраны сотрудниками МВД Бурятии и районных отделов полиции.

- МВД Бурятии на регулярной основе оказывает поддержку военнослужащим СВО, присылая землякам технику, снаряжение, экипировку, медикаменты и многое другое, - добавили в ведомстве.

Фото: МВД РБ