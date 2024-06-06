Общество 06.06.2024 в 11:07

В Улан-Удэ помыли Пушкина

К юбилею поэта его памятник привели в порядок
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ помыли Пушкина

6 июня отмечается 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события специалисты Комбината по благоустройству помыли памятник, а также провели капитальную уборку в сквере Пушкина на Юбилейном.

- Сегодня в 14 часов здесь пройдут мероприятия, посвященные юбилею поэта. Вас ждет чтение стихов, песни, романсы, танцы, интерактивная викторина, отрывки и мини-спектакли по сказкам и романам поэта, арт-галерея, мастер-класс по каллиграфии и даже поэтический флэшмоб «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», - рассказали в Комбинате по благоустройству города Улан-Удэ.

В мероприятии примут участие поэты и писатели Бурятии, студенты технологического колледжа ВСГУТУ, колледжа искусств им. П.И. Чайковского», БРИЭТ, учащиеся школ искусств и другие, добавили в ведомстве.

Фото: Комбинат по благоустройству города

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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

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