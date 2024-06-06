Шесть проектов создания комфортной среды в Бурятии будут участвовать во Всероссийском конкурсе

Заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях подготовлено шестью муниципальными образованиями. Размер премии в случае победы на реализацию проекта по благоустройству составит от 50 тыс. до 150 млн. рублей.

На участие в конкурсе готовятся такие проекты:

- «Город Чайного пути. Проект благоустройства центральной улицы города Кяхта»;

- «Рождённый ветрами Байкала» Комплексное благоустройство общественной территории Проспект Строителей с прилегающих территориями общего пользования в п. Селенгинское Кабанского района;

- «Долина странствий. Благоустройство общественного центра вдоль ул. Ленина с. Кырен»;

- «Хори-парк. Благоустройство центрального парка в с.Хоринск»;

- «Сердце Онохоя. Проект благоустройства площади Победы п.Онохой»;

- «Благоустройство Парка Победы в п.Каменск»;



- Центр компетенций по вопросам городской среды оказывает методическую помощь в составлении заявок. В прошлом году 6 заявок были одобрены. И уже в этом году идет их реализация в жизнь. Всероссийский конкурс дает малым поселениям отличный шанс обновить общественные территории и тем самым сделать их комфортными для жителей, - рассказала Ирина Ахандаева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2018 года проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

- С 2023 года проводится отдельный конкурс для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. По нему прием заявок на участие заканчивается 20 июня, к участию допускаются города с населением до 250 тысяч человек и поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения более 5 тысяч человек. Это позволило включить в конкурс наши малые поселения, - отметил Александр Маренич, заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.

Напомним, в прошлом году Бурятия выиграла 550 млн. рублей – 6 муниципальных образований республики стали победителями II Конкурса для субъектов ДФО. В этом году уже начинается реализация следующих проектов благоустройства:

- Благоустройство центрального городского бульвара «Связь времен» в г. Закаменск (2 этап);

- Благоустройство центральной части по ул. Ленина в г. Гусиноозерск (2 этап);

- Благоустройство береговой линии реки Селенга «Сфера» в с. Кабанск;

- Благоустройство парка «Путь ветра» в с. Кырен;

- Благоустройство парка «История БАМ» в г. Северобайкальск;

- Благоустройство всесезонного многофункционального общественного пространства «Хии Морин» в с. Сотниково;

Более подробно с информацией о проектах можно ознакомиться на сайте Центра компетенций РБ.





Фото: Центр компетенций по вопросам городской среды республики Бурятия