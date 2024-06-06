В Бурятской ГСХА создали цифровой гербарий

Цифровой гербарий собирают в Бурятской сельхозакадемии, в него войдут 2000 образцов лекарственных растений Забайкалья. Сейчас ученые и сотрудники БГСХА ведут поиск не оцифрованных архивных коллекций в научных, образовательных и музейных организациях Байкальского региона, планируют новые экспедиции и активно работают над созданием 3D-моделей растений из гербария.

Новый ресурс позволит получить полную научную информацию о лекарственных растениях региона. Цифровое изображение гербарного образца из коллекций БГСХА и Института общей и экспериментальной биологии СО РАН сопровождается 3D-моделью живого растения и описанием.

Оно содержит свыше 30 признаков, учитывающих морфологию, таксономию, систематику, экологию вида, сведения о месте сбора, применении в медицине, способах заготовки. Цифровой гербарий интегрирован с электронной библиотекой Бурятской ГСХА, так что пользователь может в один клик найти публикации о том или ином виде растений.

В БГСХА уже оцифровали больше 100 растений и планируют на основе онлайн-гербария создать мультимедийные обучающие курсы для студентов и специалистов.

Проект «Цифровой гербарий лекарственных растений Забайкалья» реализуется в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии в рамках программы «Приоритет 2030. Дальний Восток».





Фото: БГСХА