Уснувшему за рулем жителю Бурятии ужесточили приговор

32-летнего местного жителя Заиграевского района признали виновным в нарушении ПДД и причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в прокуратуре республики, в мае 2023 года мужчина управлял автомобилем «Тойота Премио» и уснул за рулем. Машина в следствие этого выехала в кювет и опрокинулась. В ДТП пострадал один пассажир – его здоровью был причинен тяжкий вред.

- Заиграевский районный суд назначил виновному наказание 1,5 года ограничения свободы. Однако, не согласившись c квалификацией деяния по приговору, гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, - прокомментировали в ведомстве.

Рассмотрев материалы дела, Верховный суд республики вынес решение ужесточить наказание в связи с достаточной базой доказательств вины подсудимого. Виновному назначено три года принудительных работ. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года.

Фото:loon.site