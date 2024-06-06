В Улан-Удэ резко подскочили цены на хлеб

Сегодня жители Улан-Удэ были неприятно удивлены ростом цен на хлеб. Нынешний рост оказался, вероятно, самым большим финансовым «шагом вперед», который этот очень востребованный продукт питания делал в последние годы.

В сети киосков «Бурятхлебпром», одного из крупнейших производителей хлеба, на некоторые наименования продукции отмечено подорожание на шесть рублей. Так, ценимый многими пшеничный цельнозерновой хлеб «Тонус» стал стоить 57 рубль за небольшую булку в 300 граммов (в нарезке). Раньше он продавался по 51 рублю.

Известная марка хлеба «Украинский» раньше стоила 44 рублей, а теперь продается по 49 рублей за булку в 600 граммов. Последний раз «Номер один», напомним, писал про повышение «бурятхлебпромовских» цен в октябре прошлого года – тогда «Украинский» наценился с 40 до 44 рублей за булку.



Огорчил «Житный новый» (в нарезке), взлетевший с 60 рублей до 66. И эта тенденция носит широкий характер.

«Бурятхлебпром» можно понять. Предприятие находится в условиях, когда дорожают составные элементы производства и распространения хлеба. Чего стоит хотя бы рост цен на автомобильное топливо в Улан-Удэ, который в последние месяцы замечают все автомобилисты. В экономике не бывает чудес. Образно говоря, если дорожают ингредиенты, то дорожает и все блюдо.





Фото: Номер один