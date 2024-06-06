Общество 06.06.2024 в 13:34
Жителей Бурятии приглашают на открытие турсезона на Щучьем озере
Гостей ждет концерт от группы «Нукер» и дискотека на пляже
8 июня на пляже озера Щучье пройдет открытие туристического сезона (возрастное ограничение 18+), сообщили в минтуризма Бурятии.
На открытии турсезона гостей праздника ждет увлекательная программа на берегу озера Щучье: живая музыка от этно группы «Нукер» и выступления талантливого исполнителя болливудских песен «Рамджаан», дискотека на пляже после концерта, разнообразный кейтеринг на берегу озера.
Начало: в 18:00.
Возрастное ограничение 18+
Фото: Номер один