Общество 06.06.2024 в 13:34

Жителей Бурятии приглашают на открытие турсезона на Щучьем озере

Гостей ждет концерт от группы «Нукер» и дискотека на пляже
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на открытие турсезона на Щучьем озере

8 июня на пляже озера Щучье пройдет открытие туристического сезона (возрастное ограничение 18+), сообщили в минтуризма Бурятии.

На открытии турсезона гостей праздника ждет увлекательная программа на берегу озера Щучье: живая музыка от этно группы «Нукер» и выступления талантливого исполнителя болливудских песен «Рамджаан», дискотека на пляже после концерта, разнообразный кейтеринг на берегу озера.

Начало: в 18:00.

Возрастное ограничение 18+


Фото: Номер один

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с 5 по 11 июня

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