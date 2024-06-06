В Улан-Удэ подвели итоги ежегодного конкурса «Молодые таланты»

В Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса «Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». В этом году на конкурс было подано 49 заявок, комиссия выбрала 15 лауреатов в трёх номинациях - за высокие достижения в области молодежной политики, в социально значимой и общественной, в профессиональной деятельности.

Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается 30 тысяч рублей. Торжественное награждение лауреатов состоится в преддверии Дня российской молодёжи.



Конкурс проводится комитетом по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ. с целью поддержки талантливой и социально активной молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города Улан-Удэ.

В номинации «За высокие достижения в области молодежной политики» награды получат:

В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:

-Овчинникова Наталья Леонидовна - заведующая общим отделом Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия;-Сапунова Алла Юрьевна - студентка Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта;-Оловянникова Екатерина Михайловна - сотрудник Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода;-Жигжитова Дарима Амуровна - председатель местного отделения Железнодорожного района общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Республики Бурятия»;-Иванова Мария Георгиевна - заместитель председателя Комитета по молодежной политики Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.-Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»:-Доржиев Золто Ринчин-Доржиевич – студент Технологического колледжа ВСГУТУ;-Дубданова Дана Борисовна - менеджер МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»;-Тимофеева Алина Александровна - студентка Бурятского колледжа технологий и лесопользования;Фельдман Виктория Олеговна - студентка Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова;-Молчанов Дмитрий Иванович - студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.-Дерябина Евгения Евгеньевна - художественный руководитель образцового ансамбля «Цветики» Детской школы искусств №6;-Бишадаева Юлия Николаевна –советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ООШ №23 г. Улан-Удэ;-Дымбрылова Раджана Баяровна - заместитель директора по учебной воспитательной работе Лингвистической гимназии №33;-Спиридонова Татьяна Сергеевна - старший научный сотрудник лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН;Росихин Анатолий Игоревич - преподаватель Бурятского республиканского педагогического колледжа.На фото: лауреаты премии мэра «Молодые таланты» 2022, 2023 г., администрация г. Улан-Удэ