Общество 06.06.2024 в 13:56

В Улан-Удэ подвели итоги ежегодного конкурса «Молодые таланты»

По его результатам было выбрано 15 лауреатов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ подвели итоги ежегодного конкурса «Молодые таланты»

В Бурятии подвели итоги ежегодного конкурса «Лауреат премии мэра г. Улан-Удэ «Молодые таланты». В этом году на конкурс было подано 49 заявок, комиссия выбрала 15 лауреатов в трёх номинациях - за высокие достижения в области молодежной политики, в социально значимой и общественной, в профессиональной деятельности.

Победителям присваивается звание «Лауреат именной премии мэра города Улан-Удэ «Молодые таланты» и выплачивается 30 тысяч рублей. Торжественное награждение лауреатов состоится в преддверии Дня российской молодёжи.

Конкурс проводится комитетом по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ. с целью поддержки талантливой и социально активной молодежи, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие города Улан-Удэ.

В номинации «За высокие достижения в области молодежной политики» награды получат:

-Овчинникова Наталья Леонидовна - заведующая общим отделом Объединения организаций профсоюзов Республики Бурятия;

-Сапунова Алла Юрьевна - студентка Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта;

-Оловянникова Екатерина Михайловна - сотрудник Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода;

-Жигжитова Дарима Амуровна - председатель местного отделения Железнодорожного района общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Республики Бурятия»;

-Иванова Мария Георгиевна - заместитель председателя Комитета по молодежной политики Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

-Победители в номинации «За высокие достижения в социально значимой и общественной деятельности»:

-Доржиев Золто Ринчин-Доржиевич – студент Технологического колледжа ВСГУТУ;

-Дубданова Дана Борисовна - менеджер МАУ «Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ»;

-Тимофеева Алина Александровна - студентка Бурятского колледжа технологий и лесопользования;
Фельдман Виктория Олеговна - студентка Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова;

-Молчанов Дмитрий Иванович - студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.

В номинации «За высокие достижения в профессиональной деятельности» победителями стали:

-Дерябина Евгения Евгеньевна - художественный руководитель образцового ансамбля «Цветики» Детской школы искусств №6;

-Бишадаева Юлия Николаевна –советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями ООШ №23 г. Улан-Удэ;

-Дымбрылова Раджана Баяровна - заместитель директора по учебной воспитательной работе Лингвистической гимназии №33;

-Спиридонова Татьяна Сергеевна - старший научный сотрудник лаборатории оксидных систем Байкальского института природопользования СО РАН;
Росихин Анатолий Игоревич - преподаватель Бурятского республиканского педагогического колледжа.


На фото: лауреаты премии мэра «Молодые таланты» 2022, 2023 г., администрация г. Улан-Удэ

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