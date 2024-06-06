Зарплата инструкторов в Бурятии оказалась очень «смешной»

На заседании городского совета Улан-Удэ обсудили работу дворовых инструкторов, призванных заниматься развитием физической культуры и спорта. Как оказалось, в среднем, на четыре тысячи человек приходится один инструктор. Всего же в городе имеется 87 вакансий, однако занято из них лишь 64. Ответ на вопрос почему столько вакансий, оказался очевидным – зарплата инструкторов составляет всего 26–27 тысяч рублей.

- Вопрос сложный, а ответственности и работы всё больше. Где-то инструкторы работают эффективно, а где-то не получается. Комитет рекомендовал рассмотреть вопрос по увеличению зарплаты и привлечению студентов вузов и ссузов. Они могли бы проходить практику и набираться опыта работы, - предложил председатель комитета Денис Егоров.

Напомним, что служба дворовых инструкторов начала свою работу в 2008 году по всей республике. Основная цель работы инструкторов – развитие физической культуры, массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и возрождение дворовых игр.

Фото: Горсовет