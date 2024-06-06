Общество 06.06.2024 в 14:24

В Бурятии обнаружили редкого баклана-альбиноса

У птицы было частично белое оперение
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии обнаружили редкого баклана-альбиноса

Баклана-альбиноса заметили в Забайкальском национальном парке во время учета и осмотра места гнездования птиц. Вместо привычного черного оперения, у птицы оказалось – белое.

- Учёты большого баклана в Чивыркуйском заливе Байкала проходят Ежегодно. Научный отдел «Заповедного Подлеморья» считает их гнёзда, яйца и птенцов и, после камеральной обработки полученных данных, определяет численность гнездящейся части вида. В этом году во время учёта была замечена необычная особь с белым оперением. Вероятнее всего, это генетический сбой, именуемый альбинизмом. Он бывает у животных, людей и даже у растений. У последних в таком случае отсутствует хлорофилл, а у остальных – меланин. У животных-альбиносов аномального цвета кожа, шерсть и глаза. У встреченного баклана альбинизм частичный – так как белые у него, судя по всему, только часть перьев, - рассказали в Забайкальском нацпарке.

В ведомстве также добавили, что случаи частичного или полного альбинизма у бакланов достаточно редки.

- За период научных наблюдений орнитологов с 2006 года таких аномально окрашенных птиц отметили впервые. Альбинизм баклана, по нашим наблюдениям, не мешает принимать ему участие в размножении, – отметил начальник отдела науки «Заповедного Подлеморья», доктор биологических наук и орнитолог Александр Ананин.

Фото: loon.site

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птицы баклан альбинос нацпарк учет

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