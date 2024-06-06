В Улан-Удэ меняют афишные тумбы 20-летней давности

В настоящее время идет замен тумб, установленных еще в 2004 году. Установлено 11 современных конструкций, до конца года заменят еще 10.



– Кроме их замены необходимо следить за афишными тумбами, чтобы всегда была актуальная информация. Также установить конкретный порядок уборки рекламы на конструкциях, – поручил на планерном совещании мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Всего в Улан-Удэ установлено 89 афишных тумб. Ежегодно будут менять по 17 рекламных конструкций. Чаще всего они установлены рядом с остановками для удобства горожан. И помогают бороться с незаконной рекламой, которую чаще всего клеят на опоры освещения, остановочные павильоны, фасады зданий и т.д.

При обнаружении незаконной рекламы выезжает специальная бригада Комбината по благоустройству, Горсвета. Городские службы тратят время на очистку объектов, вместо проведения ремонта и профилактических работ.

Фото: администрация города Улан-Удэ