Общество 06.06.2024 в 16:22

ВСЖД «ударила» автопробегом по переездам

Магистраль провела автопробег в честь Международного дня привлечения внимания к  железнодорожным переездам
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Текст: Номер один
ВСЖД «ударила» автопробегом по переездам

Цикл рейдов и тематических мероприятий прошел на Восточно-Сибирской магистрали в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам. В знак солидарности с сотрудниками ВСЖД по улицам областного центра прошел автопробег, к которому присоединились представители автомобильных и байкерских клубов, транспортных предприятий, автошколы ДОСААФ Иркутской области, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В Иркутске железнодорожники провели профилактическую акцию «Вместе за безопасность на переездах». 

На улице Трактовая внимание водителей привлек тепловоз, оформленный баннерами. Главным героем стала ростовая кукла машиниста ВСЖД. О правилах безопасности на переездах автомобилистам напомнили волонтеры магистрали. В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, транспортной прокуратуры, министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Рейды по соблюдению правил дорожного движения прошли по всей Восточно-Сибирской магистрали в местах пересечения железнодорожных и автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения транспорта. В том числе в Тайшете, Северобайкальске и Улан-Удэ.

Отметим, что дежурные работники магистрали регулярно фиксируют нарушения правил движения на железнодорожных переездах. С начала года зарегистрировано более 200 таких фактов. Информация передана в ГИБДД. К водителям приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством. В 2024 году на переездах ВСЖД произошло пять ДТП, один человек погиб.


Фото: ВСЖД

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