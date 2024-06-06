В селе Верхняя Иволга сделают новое уличное освещение

В селе Верхняя Иволга по улице Центральной подрядчик приступил к установке опор электроосвещения, устройству подъездов и тротуаров. Капитальный ремонт дороги, протяженностью более 1100 метров, идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- На сегодняшний день работы завершены процентов на 60. Произведена выемка грунта, завезено 6000 кубометров щебеночно-песчаной смеси, уже отсыпано и подготовлено к укладке асфальта. Устроены все водоотводные колодцы, лотки, предусмотренные проектом, - рассказал начальник участка Десятов Сергей.

- Работы идут в графике, темпы на сегодняшний день хорошие, на данный момент замечаний к подрядной организации нет, - отметила Марина Кочерина, зампред комитета по развитию дорожного хозяйства минтранса Бурятии.



С 15 июня подрядчик планирует приступить к асфальтированию дороги и тротуаров.



Завершить весь ремонт планируется к осени 2025 года.

В 2022 году в это же селе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали подъезд к улице Центральной.

Фото: скриншот видео, минтранс РБ