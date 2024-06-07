Общество 07.06.2024 в 09:36

В Бурятии медведь снова бесстрашно вышел на дорогу

Это уже не первый выход косолапого
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии медведь снова бесстрашно вышел на дорогу

Кадры медведя, который вышел из леса на дорогу показали в телеграмм-канале «Заповедного Подлеморья». Медведь совсем не боится человека, который снимает его поблизости, и спокойно продолжает заниматься своими делами какое-то время.

- Если мы давно не показывали медведей, это не значит, что их нет. Хищники продолжают регулярно попадать в кадры, удивляют своей храбростью и беспечностью. Так что будьте бдительны, путешествуя в дикой природе, - комментируют в нацпарке.

В паблике уточняют, что видео снято в Забайкальском национальном парке на этой неделе. Запечатлеть косолапого удалось руководителю опергруппы «Сарма» Александру Подкорытову.

Фото: скриншот видео Александра Подкорытова, руководителя опергруппы «Сарма».

 

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