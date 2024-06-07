Общество 07.06.2024 в 10:13

Пожилой осужденный просит разрешения пойти на СВО

Он обратился с просьбой к Уполномоченному по правам человека
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пожилой осужденный просит разрешения пойти на СВО

06 июня Уполномоченный по правам человека в республике Бурятия Юлия Жамбалова, совместно с бурятским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Артемом Шишовым, посетили исправительную колонию № 8.

К ним во время приема осужденных по личным вопросам поступи запрос от 65-летнего осужденного.

- Мужчина приговорен к 22 годам лишения свободы, до конца ему осталось отсидеть 4 года. Осужденный попросил оказать помощь в заключении контракта с Министерством обороны для участия в специальной военной операции.

Ранее мужчина уже обращался в военкомат, но получил отказ, из-за преклонного возраста 65 лет, - рассказали в приемной Уполномоченного по правам человека.

Из разговора с осужденным и сотрудниками колонии стало понятно, что он действительно желает защищать Родину, регулярно занимается физическими упражнениями, следит за своим здоровьем.

- Медработник учреждения вынесла заключение, что у него для прохождения военной службы противопоказаний нет. По данному случаю будет направлен запрос в Министерство обороны для рассмотрения в индивидуальном порядке, - сообщили в приемной.


На фото: Номер один

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