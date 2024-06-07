Дорожники Бурятии взялись за винтовки и пистолеты

Накануне в Бурятии определили лучших стрелков среди дорожников. Удалось это благодаря проведению спартакиады к 100-летию дорожной отрасли республики.

В соревнованиях на меткость из винтовки и пистолета приняли участие команды регионального минтранса, «Южного Байкала», «Бурятрегионавтодора», комитета по строительству Администрации города Улан-Удэ и «Улан-Удэстройзаказчика».

- Общее количество участников составило порядка 50 человек. В общекомандном зачете первое место заняли сотрудники комитета по строительству Администрации города Улан-Удэ и «Улан-Удэстройзаказчика», - прокомментировали в пресс-службе минтранса республики.

Напомним, в этом году дорожная отрасль Бурятии отмечает свое 100-летие. В рамках празднования юбилейной даты в течение всего года запланированы спартакиада, круглый стол, автопробег, экологическая акция, встречи с ветеранами отрасли и многое другое. Завершится празднование в октябре торжественным концертом.

Фото: минтранс Бурятии