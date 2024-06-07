Общество 07.06.2024 в 12:19

Перголы в Улан-Удэ стали светиться ночью

Теперь навесы для отдыха станут настоящим притяжением горожан
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Текст: Елена Кокорина
Перголы в Улан-Удэ стали светиться ночью

В этом году площадь Советов в Улан-Удэ стала настоящим центром притяжения, как для гостей столицы, так и для местных жителей. Взрослые и дети гуляют, отдыхают здесь с утра до ночи, сообщают в МБУ "Горсвет". Накануне на перголах (навес от палящего солнца) установили подсветку, и теперь в зоне отдыха стало красиво не только днем, но и в ночное время.

- Сегодня архитектурная подсветка есть на 56 зданиях, включая 32 объекта культурного наследия. Она есть на Арбате, на проспекте Победы, на площади Советов и Революции. Работы велись в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ». Не так давно у нас появилось еще и «Звездное небо» на площади Революции. Мы протянули 1300 метров интерактивной гирлянды, 45 световых лучей теперь украшают площадь. Мы не стоим на месте, придумываем проекты, перенимаем лучшие практики из других городов, вносим свою изюминку и внедряем на наши улицы, - прокомментировал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По словам столичного градоначальника еще есть над чем потрудиться, поэтому работы будут продолжаться и далее, чтобы делать Улан-Удэ лучше и комфортнее для его жителей.

Фото: скриншот видео МБУ "Горсвет"

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центр улан-удэ площадь советов зона отдыха подсветка

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