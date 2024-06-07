Общество 07.06.2024 в 13:28

Жительница Северобайкальска выиграла почти полмиллиона рублей в конкурсе от Росмолодежи

Ее проект направлен на развитие детского спортивного туризма
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Северобайкальска выиграла почти полмиллиона рублей в конкурсе от Росмолодежи

Жительница Северобайкальска Татьяна Пасинова выиграла 490 тысяч рублей в конкурсе грантов от Росмолодежи (Федеральное агентство по делам молодежи).

- На первом образовательном заезде «Таврида.АРТ — Только в России», который проходит в Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» со 2 по 8 июня, состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты. По его итогам участница из Республики Бурятия получила грантовую поддержку в размере 490 000 рублей на реализацию своего проекта, - сообщили в минспорта Бурятии.

Участница арт-школы театра кукол Татьяна Пасинова из Северобайкальска будет развивать детский спортивный туризм.

Ее проект нацелен на привлечение детей школьного возраста к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и туризму. Благодаря проведению образовательной программы и практическим занятиям ребята узнают об особенностях пешеходного, водного, горного туризма, погрузятся в краеведение и историю родного края.

- Проект позволит школьникам получить начальную туристическую подготовку, поможет сформировать привычку к здоровому образу жизни и бережному отношению к природе, повысит их социальную активность. Также во время реализации проекта молодые педагоги пройдут обучение в сфере туризма и обменяются опытом, - рассказала Татьяна Пасинова.

Участниками стали 344 молодых деятеля творческих индустрий из 54 регионов России и Узбекистана. По итогам публичной защиты экспертная комиссия рекомендовала 3 проекта к присуждению грантовых средств на общую сумму 1 940 000 рублей.

Напомним, конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. За это время его победителями стали более 1200 человек.

- Подать заявку на получение грантовой поддержки на реализацию проекта в рамках образовательных заездов арт-кластера «Таврида» можно на сайте конкурса, - добавили в минспорта РБ.

По условиям конкурса каждый участник образовательных заездов арт-кластера или Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту и по ее результатам выиграть до 1,5 миллионов рублей на реализацию своего проекта.

 

Фото: минспорт РБ

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Северобайкальск Таврида

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