В Бурятии в этом году благоустроят 14 придомовых площадок

В этом году в Бурятии по проекту «1000 дворов» построят 14 придомовых площадок в военных городках. Общая стоимость объектов - более 102 млн рублей. Они появятся в Улан-Удэ, Джидинском, Кяхтинском и Заиграевском районах.

Новые дворы обустраиваются с зонированием для детей разного возраста: до трех лет, от трех до семи лет, от семи до 14 лет. Также зонированием предусматриваются места тихого отдыха, воркаут-площадки, тренажеры, площадка для игры с мячом. Каждый двор имеет свой индивидуальный дизайн.

Больше всего новых площадок по проекту «1000 дворов» было построено в Кабанском районе, Улан-Удэ, Иволгинском и Тункинском районах.













Фото: придомовые площадки в Кяхте

- Это дополнительная программа по устройству наших территорий, населённых пунктов. Она реализуется, благодаря тому, что мы вошли в Дальневосточный федеральный округ. Это очень хорошее подспорье нашей федеральной программе по формированию комфортной городской среды, где мы тоже благоустраиваем территории населённых пунктов. Наши люди программу поддерживают, потому что очень важно не только площадку построить, но и в дальнейшем следить за её сохранностью. Во многом это зависит от самих жителей, - отметил заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Александр Маренич.

В 2023 году по проекту «1000 дворов» проведена работа по реновации 84 дворовых территорий на сумму 429,3 млн рублей.

К примеру, в прошлом году в Кяхте по улице Ленина, 48 построили отличную площадку за 10 млн рублей.

- Это излюбленное место наших детей. Близ жилой застройки. Площадка для всех возрастов, тренажёры для взрослого населения, для малышей наших есть игровая зона, для подростков спортивную площадку организовали». По ее словам, раньше ребятам приходилось играть далеко от дома, убегая в соседние дворы, - отмечает мэр города Александра Протасова,

Площадки строятся в рамках программы по реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Всего в рамках программы в 2022-2023 годах в рамках программы возведен 331 объект.

Фото: правительство Бурятии