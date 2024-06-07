Кредиторов Алажинова постигло 90%-ное разочарование

В Бурятии подошло к концу банкротство бывшего предпринимателя Александра Алажинова. Его можно назвать представителем бизнес-семьи, которая в лучшую пору была очень известна. Но, увы, на наших глазах крупный бизнес прошел весь свой путь - от рассвета до заката.

Грустная история вокруг предпринимателя началась с того, что летом 2020 года Бурятский филиал Россельхозбанка обратился в суд с заявлением о признании банкротом ИП Алажинов А. С. Сначала ввели процедуру реструктуризации долгов, а затем и реализации имущества.

Из-за большого объема работы по имуществу срок реализации неоднократно продлевался. Но теперь все подошло к логическому концу.

На заседание суда, на котором рассматривались результаты реализации имущества, не явился ни сам должник, ни его финансовый управляющий. Кредиторы и налоговая служба тоже не пришли. По-видимому, все знали, что ситуация плачевная и изменить ее не получится.

Среди имущества, зарегистрированного за Алажиновым, финансовый управляющий выявил здания, помещения, земельные участки, доли в уставных капиталах ООО «Торговый дом «Надежда», СПК «Надежда», ООО «Важенка» и других фирм.

Кстати, многое из обнаруженного находилось в залоге по обязательствам перед банком. Интересно, что машина за должником числилась одна - BMW 1983 года выпуска. Впоследствии BMW, доли в уставных капиталах и некоторую недвижимость исключили из конкурсной массы должника по разным причинам. Но вот вокруг машины развернулась целая история.

Алажинов подал заявление об исключении транспортного средства из конкурсной массы, сославшись на то, что оно ему никогда не принадлежало и запись о регистрации машины за ним является ошибочной. Суд отметил, что должник не представил доказательств, что обращался в ГИБДД по этому вопросу. Однако финансовый управляющий подтвердил, что при описи имущества установлено отсутствие машины, а его обращения в полицию результата не принесли. В итоге BMW все-таки исключили.

За Алажиновым числились долги на сумму 467 465 302,71 рубля. Он задолжал не только Россельхозбанку, ВТБ, Гарантийному фонду содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства и развития промышленности Республики Бурятия, но и ряду других фирм.

Требования кредиторов удалось погасить частично, на сумму около 47 млн рублей (это на 10,06%. - Прим. ред.). В оставшейся части задолженность перед кредиторами не погашена из-за недостаточности средств. Как постановила Фемида, «финансовым управляющим проведен комплекс мероприятий, направленных на завершение реализации имущества гражданина Алажинова Александра Степановича, и дальнейшее проведение процедуры является нецелесообразным». Таким образом, он свободен. Теперь кредиторские требования, не удовлетворенные по причине недостаточности проданного имущества, считаются погашенными.

Более того, Алажинов освобожден в том числе от исполнения требований кредиторов, не заявленных ранее (при введении реструктуризации его долгов или на стадии реализации имущества. - Прим. ред.). Так что если кто-то из бывших деловых партнеров сегодня неожиданно спохватится и вспомнит, что Алажинов ему задолжал, то поезд ушел.

Завершение процесса дало определенную выгоду и финансовому управляющему, который занимался им. Ведь управляющий за свой труд получает не только регулярные фиксированные суммы, но также и определенный процент от финансового объема процесса, когда тот завершается. В этой истории процент составил 3,6 млн рублей.

Решение суда о завершении реализации имущества Александра Алажинова никто не обжаловал, и оно вступило в силу. Дело о банкротстве длилось три года восемь месяцев и один день.

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