В Иркутск по Транссибу можно доехать днем

На Восточно-Сибирской железной дороге с 30 мая начал курсирование летний дневной поезд №250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ, вернувшийся в расписание в 2023 году по многочисленным просьбам пассажиров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Поезд будет совершать по пять рейсов в неделю в обоих направлениях до 3 сентября. Из Иркутска состав будет отправляться в 11.55 и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 20.43 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из столицы Бурятии поезд будет отходить по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 13.37, прибывая в Иркутск в 21.44.

Время указано местное.

Отметим, что по четвергам и понедельникам вагоны поезда №250 Иркутск – Улан-Удэ будут отправляться из столицы Бурятии в составе поезда №328 Забайкальск – Иркутск.

Фото: ВСЖД