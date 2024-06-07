Общество 07.06.2024 в 15:49

В Иркутск по Транссибу можно доехать днем

Летний дневной экспресс Иркутск–Улан-Удэ будет курсировать по ВСЖД до 3 сентября
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В Иркутск по Транссибу можно доехать днем

На Восточно-Сибирской железной дороге с 30 мая начал курсирование летний дневной поезд №250/249 сообщением Иркутск – Улан-Удэ, вернувшийся в расписание в 2023 году по многочисленным просьбам пассажиров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Поезд будет совершать по пять рейсов в неделю в обоих направлениях до 3 сентября. Из Иркутска состав будет отправляться в 11.55 и прибывать в Улан-Удэ в эти же сутки в 20.43 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Из столицы Бурятии поезд будет отходить по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 13.37, прибывая в Иркутск в 21.44.

Время указано местное.

Отметим, что по четвергам и понедельникам вагоны поезда №250 Иркутск – Улан-Удэ будут отправляться из столицы Бурятии в составе поезда №328 Забайкальск – Иркутск.

 

Фото: ВСЖД

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ВСЖД иркутск улан-удэ

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