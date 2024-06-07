Общество 07.06.2024 в 16:20

В Бурятии начались проверки по нападениям собак на людей

Накануне животное накинулось на 5-летнюю девочку
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии начались проверки по нападениям собак на людей

Гусиноозерская межрайонная прокуратура проводит проверки по фактам нападения собак на граждан Бурятии. Все они случились накануне, а пострадавшие, в результате укусов собак, получили различные телесные повреждения.

- Прокуратурой проводится проверка по сообщению о нападении собаки на 5-летнюю девочку в городе Гусиноозерск. По предварительным данным, 6 июня бесхозяйное животное накинулось на ребенка на ул. Пушкина, 4. В результате полученных укусов девочке понадобилась медицинская помощь. Прокуратурой будет дана оценка исполнению органами МСУ законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Помимо этого, пройдет проверка и по факту нападения в тот же день алабая на гусиноозерских жителей. Напомним, что четверо человек тогда получили травмы, а одному потребовалась операция.

В прокуратуре заверили, что пострадавшим будет оказана правовая помощь для обращения в суд с исками о взыскании компенсации причиненного вреда.

Фото:  Номер один

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прокуратура проверка собака укусы собак

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