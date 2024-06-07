В центре города, на площади Советов заметно подросли яблони. Это первые деревья, высаженные по муниципальной программе «Зеленый город» в 2019 году, вместо 60 старых тополей.





Параллельно с их посадкой городские службы убрали провода и кабели в землю. Главная площадь визуально увеличилась, «раскрылись» фасады зданий – памятников архитектуры.

– Саженцы привезли из Иркутска. Яблони обеспечены прикорневым поливом. Деревья стали продолжением аллеи, высаженной по ул. Ленина от перекрёстка с ул. Советской до ул. Ербанова. Этой весной посадки продолжаются. На прошлой неделе мы высадили 100-тысячное дерево в парке «Мемориал Победы» – хвойное дерево Фат Альберт с голубой кроной. Работы будем продолжать, – рассказал Александр Солдаткин, директор МБУ «Городское лесничество».

Деревья для озеленения общественных пространств подбираются с учетом городских условий.

– Сажать деревья в городских условиях – это не творческий процесс, поскольку зеленые насаждения приравниваются к инженерным коммуникациям, таким как освещение, водоснабжение. Яблоня сибирская, которую мы сейчас видим, красивая, устойчивая к загазованности, пыли, – отметила директор центра ландшафтного дизайна БГСХА, доцент кафедры лесоводства и лесоустройства Елена Коновалова.

Фото: администрация города