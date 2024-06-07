В Бурятии выбрали лучшие рисунки о лесе

Подошел к концу первый этап традиционного Всероссийского конкурса рисунков «Лес – наш главный интерес» от ФБУ «Рослесозащита», который проходит уже в 7 раз (возрастное ограничение 6+).

Свои работы в Центр защиты леса Бурятии предоставили 226 детей от 7 до 16 лет.

- Жюри отобрали 20 лучших работ. Рисунки 25 ребят, набрав большее количество баллов жюри, стали призовыми. 8 лучших работ направятся в город Пушкино, на всероссийский этап конкурса, -рассказали в центре защиты леса Бурятии.

На конкурс пришли работы детей из Бурятии, а также детей из Якутии. Рисунки были в самых разных техниках: от карандашей до масла. Жюри оценивали соответствие рисунка выбранной номинации, новизну идеи и оригинальность подачи, выразительность, мастерство, технику и качество исполнения.

Рисунки, занявшие 1 места отправятся на всероссийский этап конкурса «Лес – наш главный интерес». Результаты конкурса будут известны в начале июля.

С полным списком победителей регионального этапа можно ознакомиться в Центре защиты леса.

Возрастное ограничение 6+





Фото: Центр защиты леса Бурятии