Жителя Улан-Удэ не выпустили на отдых в Турцию

Улан-удэнка обратилась в Советский районный суд с требованием к одной из турфирм о возврате денег за купленную, но не использованную путевку. На отдых в Турцию должна была лететь семья в составе пяти человек, но один из членов семьи в итоге вернулся домой.

Осенью 2022 года жительница столицы Бурятии в одном из турагентств приобрела путевку в Турцию для себя, мужа, дочери и двоих внуков. Общая стоимость путевки на 10-дневный отдых составила 389 тысяч рублей.

В стоимость услуг входило проживание в отеле, трансфер, страховка, авиаперелет. Стоимость путевки женщины и ее супруга составила 172 123 руб., половина стоимости путевки - 86061,5 руб.

По условиям договора, вылет из Москвы должен был состояться 6 октября. Однако в аэропорту Москвы мужчине выдали уведомление о запрете выезда из страны. В итоге в Турцию улетела женщина, ее дочь и внуки, а муж был вынужден вернуться домой.

В момент, когда супругу вручили уведомление, женщина связалась с менеджером турагента, который пояснил, что стоимость путевки на супруга будет возвращена после окончания тура. Однако, когда женщина вернулась с отдыха, ей пришло смс-сообщение о том, что стоимость путевки на супруга возвращена не будет.

В ноябре она направила турагенту претензию с просьбой вернуть стоимость путевки на супруга, однако компания отказалась возвращать деньги.

В суде истец поясняла, что с момента начала в стране частичной мобилизации, она связалась с менеджером турагента с целью уточнить наличие каких-то ограничений по исполнению договора. Однако менеджер заверила, что все будет в порядке.

До дня вылета из страны истец постоянно переписывалась с менеджером турагента по договору.

«В случае предоставления информации до начала тура о том, что существуют риски, связанные с тем, что в аэропорту Москвы супруга могут не выпустить из страны без разрешения военного комиссариата, истец бы задумалась о заблаговременном расторжении договора, сказала бы супругу, что необходимо уточнить сведения в военном комиссариате. Стоимость путевки на супруга подлежит возврату, поскольку, зная о том, что для выезда из страны супругу нужно будет разрешение военного комиссариата, с большей вероятностью не заключила бы договор с турагентом», - говорится в материалах дела.

В суде женщина просила взыскать с турагентства убытки в сумме 86 тысяч рублей., неустойку суммой 1 265 104 рубля, компенсировать моральный вред в сумме 50 000 руб. и взыскать с турфирмы штраф.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд пришел к выводу о том, что турагент не довел до потребителя информацию о том, что необходимо обратиться в военный комиссариат для получения документов.

Советский районный суд решил исковые требования женщины удовлетворить частично. С турфирмы взыскали убытки в сумме 86 061 рублей, неустойку в сумме 86 061 рублей, компенсацию морального вреда 30 000 рублей и штраф суммой 101 061 рублей. Всего с турфирмы взыскали 303 184 рубля.



Фото: "Номер один"