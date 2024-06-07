В Бурятии выпустят медали в честь СВО и БАМа

Власти Бурятии решили изготовить 10 тыс. экземпляров памятной медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Медали выпустят с целью «обеспечения исполнения полномочий главы Республики Бурятия по награждению граждан в знак признательности и благодарности участникам СВО, проживающим в Бурятии, за вклад в решение задач специальной военной операции, проявленные отвагу, честь и мужество».

Медаль комплектуется футляром и удостоверением к ней.

На лицевой стороне в центре медали находится серебристое стилизованное изображение военнослужащего с автоматом на фоне очертаний границ Республики Бурятия и озера Байкал. Над изображением военного полукругом идет надпись «За участие в специальной военной операции». А под изображением полукругом сделана надпись «Благодарная Бурятия». Изображения военнослужащего и очертания границ республики выпуклые и выступают над плоскостью медали. Медаль должна быть сделана из латуни.

На оборотной стороне в центре есть слова, расположенные столбиком: «Отвага», «Честь», «Мужество». Ниже - место для размещения номера памятной медали.

Латунный круг со штампованными элементами медали крепится ушком и колечком к пятиугольной колодке, обтянутой муаровой лентой в цветах Государственного флага Бурятии. Оборотная сторона колодки крепится булавкой.

Удостоверение (размером 80 x 100 мм в сложенном виде) имеет форму книжки и будет сделано из плотной бумаги. Внутренняя сторона - белого цвета, внешняя - желтого. В нем будет указано имя награжденного, дата награждения и номер медали. Конечно, будет указываться и глава республики - ведь награждает он.

Футляр медали красный, с формованной выемкой под размер награды.

Подрядчик, которого отберут на конкурсе, должен будет поставить партию медалей в здание правительства на ул. Ленина в Улан-Удэ до середины лета. Во сколько это обойдется, пока неясно, но начальная цена, установленная на торгах, составляет 6,199 млн рублей. В пересчете на один медальный комплект получается не очень дорого. К тому же наверняка претенденты будут снижать цену, чтобы выиграть право исполнить этот госзаказ.

И это не единственная радостная наградная новость. Республиканские власти также планируют изготовить памятную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали. Республика Бурятия» в количестве 4 тыс. экземпляров. Каждая медаль также будет иметь в комплекте футляр и удостоверение. Вручать награду будут гражданам, которые принимали участие в строительстве БАМа и обслуживании его объектов.

Медаль будет сделана из медно-цинкового сплава. На одной стороне по центру разместится золотистое изображение локомотива, выезжающего из тоннеля с надписью «50» на фоне стилизованного изображения тайги. В верхней части - надпись рельефными цифрами по окружности «1974 - 2024». Под изображением локомотива - надпись рельефными красными буквами «БАМ».

На другой стороне сверху по окружности идет надпись рельефными золотистыми буквами: «РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ». На этой же стороне - символика железных дорог (молот с ключом), фраза «СТРОЙКА ВЕКА» и внизу еще один символ - колесо с крыльями.

Футляр красно-белый, с необходимыми выемками. Также утверждена форма удостоверения к медали. Подрядчик должен поставить правительству Бурятии партию «бамовской» продукции к той же дате, которая предусмотрена для медали в честь спецоперации. На торгах по отбору подрядчика для изготовления этого символа памяти начальная цена составляет более 2 млн рублей.

Напомним, обе медали учреждены указом главы республики Алексея Цыденова в марте 2024 года.

Фото: Номер один