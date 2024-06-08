Общество 08.06.2024 в 09:31

Автомобилистам в Улан-Удэ придется еще помучиться в пробках

Ремонт по Ключевской продлили до 20 июня
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Текст: Елена Кокорина
Автомобилистам в Улан-Удэ придется еще помучиться в пробках

Долгожданное открытие дороги по улице Ключевской, запланированное на ближайшее время, отодвинули почти на две недели. Запустить теперь ее планируется не ранее 20 июня.

Как рассказали в Комитете по транспорту города, связано это с масштабными работами по обустройству ливневой канализации на дороге.

- Первоначально ремонт должны были завершить 9 июня. Но до 20 июня продолжит действовать временная схема объезда для общественного транспорта и автомобилистов на участке дороги по ул. Ключевской – от ул. Фролова до остановки «ВСГУТУ», - комментируют в ведомстве.

Автобусы №№ 2, 17, 21, 21А,29, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135 будут двигаться в направлении 20А квартала по временной схеме в объезд закрытого участка по ул. Ключевской через ул. Дарханскую – ул. Жердева – пр. Строителей – далее по утвержденным схемам.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда закрытых участков дорог.

Фото: Комитет по транспорту г. Улан-Удэ

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проезд ремонт открытие автомобилисты дорога город

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