Поля в Бурятии покрылись снежным полотном

В Тункинском нацпарке распустилось множество небольших белых цветов. Они растут повсюду и, если на эту красоту взглянуть сверху, то их можно с легкостью принять за снежный покров.

- В Тункинском национальном парке Бурятии сейчас настоящее цветочное чудо! Повсюду распустились нежные ветреницы. Их так много, что сверху, наверное, смотрится, как будто снег укутал степи, - пишут в телеграмм-канале «Тунка. Бурятия».

В группе также рассказывают, что в Тункинском районе можно встретить почти все виды ветрениц: байкальская, длинноволосистая, вильчатая, отогнутая, сибирская и лесная. Особенно много ветреницы лесной и длинноволосистой. Они цветут на суходольных лугах, разнотравных степях, в лесах и на их опушках. Их также часто используют в качестве лекарственных растений.

Фото: loon.site