Пыльное наследие ТГК-14

«Номер один» неоднократно рассказывал о проблеме жителей мкр. Исток. ТГК-14 там сваливает золошлаковые отходы с нескольких ближайших котельных: поселка Аэропорт, Техзоны (улица Покровская, 33а) и поселка Заречный. Монополист уже получал представление от прокуратуры, есть решение Верховного суда, согласно которому компания должна выплатить почти 6 000 000 рублей за нанесенный экологический ущерб. Однако время идет, а ситуация не меняется.

Шлак копится годами

Жители микрорайона Исток забили тревогу в прошлом году. Начиная с 2021 года в микрорайон стали свозить шлак. Отходы горения сваливают посередине поселка на огороженной площадке. До ближайших домов – около 50 метров, также рядом находятся школа и детский сад.

Тогда, в 2023 году, жители поселка Исток обратились за помощью в Народный фронт – людям буквально стало нечем дышать. Тогда «Номер один» побывал в Истоке и убедился в небезопасности складирования шлака.

Путь к залежам шлака лежит мимо школы № 54 на улице Покровская. Прямо перед школой расположилась стройбаза. Проходим школу, идем вдоль бетонного забора, выходим на улицу Снежная. Проходим еще немного и видим проем в бетонном заборе – въезд на территорию полигона. Здесь нет ни шлагбаума, ни какого-либо поста охраны. Нашему взору открываются горы отходов горения.

Такая картина наблюдалась в прошлом году. Сейчас ситуация практически не изменилась, только теперь, помимо гор шлака, территорию «украшают» еще и горы бытового мусора – в основном старая мебель и различные строительные отходы.









31 мая отделение ОНФ в Бурятии организовало выездной рейд в микрорайон Исток по вопросу загрязнения окружающей среды золошлаковыми отходами. В свой рейд ОНФ пригласило представителей ТГК-14, прокуратуры, администрации Улан-Удэ и местных жителей. Жалобы у людей остались прежними – пыль от шлака при малейшем дуновении ветра по-прежнему стоит столбом.

- Наши дома находятся прямо за этим забором, за полигоном. Нет возможности ни дышать нормально, ни белье высушить. Почему вы вовремя вывозом шлака не занимаетесь, почему это годами здесь копится? – обратился к представителям ТГК-14 возмущенный местный житель Игорь Пархомов.

Другой житель Истока рассказал о том, что также проживает неподалеку от места складирования шлака. Мужчина сказал, что когда на площадку приезжают КамАЗы, следом за ними поднимаются клубы пыли от шлака.

- Шлак привозят мокрый, но в течение двух-трех часов он высыхает и начинает пылить. Вся эта шлаковая взвесь находится в воздухе. Все разносится по поселку, у нас тут все кашляют, - сетуют горожане.

Обеспокоенность по поводу соседства с горами опасных отходов высказал и директор школы № 54 Арсалан Будаев.

- Безопасность детей у нас под большим вопросом. Ученики идут в школу или из школы через эту площадку, срезают путь. Когда стоят такие горы шлака, они несут угрозу жизни и здоровью. Горячая зола представляет опасность – дети могут обжечься, а еще все это может осыпаться. А кто за это будет отвечать в случае чего? Я считаю, что нужно все это вообще ликвидировать и больше ничего здесь не складировать. А сделать парк, - предложил директор школы.

Парк в Истоке действительно бы не помешал – в микрорайоне при плотной застройке частным сектором практически нет зелени и людям негде прогуляться.

Нарушения подтвердились

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ, кандидата геолого-минералогических наук Евгения Кислова, нарушения при складировании шлака в Истоке однозначно есть. Самое главное замечание – несоблюдение санитарно-защитной зоны, которая должна быть не менее 1,5 км.

- Место накопления шлака свободно для посещения, здесь свободный заезд, много бытового мусора. Никто не проверяет. Шлак ничем не накрыт, водой не поливается, в результате он пылит, - перечисляет Евгений Кислов.

Кроме того, эксперт отмечает, что уголь концентрирует многие тяжелые металлы. Пыль, которая тут летает, попадает в легкие и вызывает силикоз. Люди выращивают овощи и едят их, тем самым также накапливая вредные вещества в организме.

Сопредседатель регионального штаба Народного Фронта в республике Бурятия Максим Киреенко также подтверждает нарушения.

- К размещению шлаковых отходов предъявляются соответствующие санитарные требования в части защиты прилегающей территории. Мы видим, что меры по обеспыливанию здесь не предпринимаются. Вы могли бы поставить быстро возводимые высокие стены, которые препятствовали бы попаданию пыли за пределы площадки, либо можно увлажнять шлак, - обратился Максим Киреенко к представителям ТГК-14.

То, что нарушения природоохранного законодательства действительно есть, подтверждает и прокуратура.

Еще в августе 2023 года стало известно о том, что нарушена технология складирования золошлака и разрешенные границы – отходы не защищены от осадков и ветра, нет ливневки и твердого покрытия, что приводит не только к пылению, но и загрязнению почвы химическими веществами.

Тогда прокуратура внесла представление директору Улан-Удэнского энергетического комплекса филиала ТГК-14. Также информация о нарушениях передана в минимущества и земельных отношений Бурятии. Представление должны были выполнить в течение 30 дней. Однако компания проигнорировала предписание надзорного органа и ничего не сделала.





Уберут к 1 сентября

Напомним, участок, на котором ТГК-14 складирует шлак, им предоставила администрация города для рекультивации с использованием золошлаковых отходов. Судя по всему, здесь когда-то был глиняный карьер. Проект его рекультивации разработан еще в 2007 - 2008 гг.

Зола и шлак должны были сыграть положительную роль – заполнить овраг, тем самым ликвидировав природный ущерб. Но для этого недостаточно просто высыпать золу в яму. Нужно было провести целый ряд рекультивационных мероприятий.

Прямо во время рейда 31 мая ТГК-14 пообещала убрать горы шлака к 1 сентября. Вывоз обещают начать с 1 июля – раньше невозможно, потому что «шлак еще не полностью оттаял».

Представители ТГК-14 сообщили, что, как правило, золошлаковые отходы свозятся в падь Безымянную, что в Тарбагатайском районе. Однако, куда повезут шлак из Истока, они не уточнили.

Между тем люди переживают, что компания за два месяца попросту не успеет вывезти весь шлак с полигона и просят, чтобы ТГК-14 предоставила им график вывоза золошлаковых отходов.

Старший помощник прокурора Советского района Арюна Базарова, также присутствовавшая в рейде в мкр. Исток, говорит, что по данным фактам надзорное ведомство организует проверку и примет меры прокурорского реагирования.

- Мы видим нарушение природоохранного законодательства в части размещения отходов ТКО в несанкционированных для этого местах. К собственнику земельного участка в целях ликвидации мест складирования ТКО будут приняты меры. Также проконтролируем исполнение представления прокурора по нарушению, связанному с размещением золошлаковых отходов, - сказала Арюна Базарова.

Между тем представители ТГК-14 говорят прямо, что никаких мер по обеспыливанию шлака во время его перевозки с площадки в Истоке предприниматься не будет. Можно только представить себе, какие клубы пыли будут подниматься в воздух, когда погрузчик будет засыпать в грузовик сухие горы шлака.

Жители Истока уже не первый год борются с ТГК-14, пытаясь добиться решения проблемы. Люди обращались как к депутатам Народного Хурала, так и к депутатам горсовета, в администрацию Советского района. Однако воз и ныне там.

- Сейчас ТГК-14 обещает принять меры по вывозу отходов. Однако пока не говорят конкретно, куда их вывезут и в каком количестве. Но местные жители следят за своей территорией и не дадут компании уйти, оставив здесь горы шлака, - резюмировал сопредседатель Народного фронта в Республике Бурятия Максим Киреенко.

Хочется верить, что через три месяца шлак из Истока действительно полностью исчезнет, хотя сами жители к обещаниям относятся с недоверием. И их можно понять – они очень долго наблюдали, как отходы только свозятся в их поселок, и получали кучу отписок. Однако сейчас ситуация при столь всеобъемлющем контроле должна измениться к лучшему.





Фото: Номер один