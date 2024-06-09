Принудить к службе

23-летний улан-удэнец Алексей Романов проходил военную службу по контракту в Кяхте. В июле 2022 года Алексея уволили в запас, а в августе 2022 года исключили из списка личного состава войсковой части. Но уже через пару месяцев на парня попытались возбудить уголовное дело за самовольное оставление части. Тогда в возбуждении дела отказали. Однако в феврале 2024 года уголовное дело на Алексея все же завели.

Увольнение из рядов Вооруженных Сил

В 2020 году Алексей Романов на три года заключил контракт с Минобороны РФ и начал службу в войсковой части (в/ч) № 6… в Кяхте. Там Алексей стал водителем автомобильного отделения взвода обеспечения зенитного ракетного дивизиона.

В 2022 году парень отправился на спецоперацию, где фактически находился с февраля по май. В мае 2022 года, когда Алексей и другие военнослужащие находились на территории Белгородской области, им дали право выбора - или продолжать участие в СВО, или убыть в пункт постоянной дислокации (ППД) с последующим увольнением из Вооруженных Сил РФ в связи с невыполнением условий контракта. Алексей решил уехать в ППД в Кяхту. Там он написал рапорт на увольнение из ВС РФ. Старший лейтенант в Кяхте пообещал всем военнослужащим, отказавшимся от дальнейшей службы, уволить их в ближайшее время. До момента увольнения все контрактники должны были прибывать в часть каждые десять дней и отмечаться там.

8 июля 2022 года Алексея Романова уволили в запас с предоставлением отпуска за прослуженный период 2022 года с 10 июля по 5 августа. 23 августа рядовой Романов приказом командира части № 69647 исключен из списков личного состава войсковой части.

- Приказ командира части об увольнении и приказ об исключении из списков личного состава войсковой части - это два основополагающих документа, которые регламентируют порядок увольнения. То есть военнослужащий должен быть сначала уволен, а потом исключен из списков личного состава. Таким образом, с 23 августа 2022 года Алексей утратил статус военнослужащего и является гражданским лицом, и никакие требования как на военнослужащего на него не распространяются, - разъясняет юрист Вадим Бланк, к которому за защитой своих прав обратился Алексей.

Отмененный приказ

19 сентября 2022 года командир в/ч № 6… по неизвестной причине решил отменить собственный приказ об исключении Алексея Романова из списков личного состава части «как ошибочно изданный».

Осенью 2022 года руководство части подало заявление в военный следственный отдел СК России по Кяхтинскому гарнизону, где сообщило о том, что Романов якобы находится в СОЧ (самовольное оставление части).

В сентябре Алексей узнал о том, что его разыскивают, и обратился в военную комендатуру Кяхты для того, чтобы разобраться, по какой причине его ищут, если он уволен и исключен из списков личного состава части с 23 августа.

18 ноября 2022 года следователь военного следственного отдела СК России по Кяхтинскому гарнизону вынес постановление о том, что в СОЧ Алексей не был.

- Анализируя материалы проверки, следствие пришло к выводу о том, что военнослужащий в/ч № 6… Алексей Романов каждые десять суток прибывал в отделение кадров указанной воинской части, а в последующем находился в отпуске, откуда прибыл в установленном порядке, а после этого исключен из списков личного состава части. При таких обстоятельствах Алексей Романов отсутствовал на службе продолжительностью не более десяти суток, которое не подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния. Обязательным признаком диспозиции ч. 3 ст. 337 УК РФ является самовольное оставление места службы, а равно неявка без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца. При таких обстоятельствах следует прийти к выводу, что в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений надлежит отказать за отсутствием в деянии состава преступления, - следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Новое уголовное дело

Казалось, что на этом все недоразумения и закончатся. Однако спустя полтора года командир части вновь вспомнил про бывшего подчиненного. 26 февраля 2024 года в отношении Алексея вновь возбудили уголовное дело – на этот раз по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации).

«Рядовой Алексей Романов, являясь военнослужащим, проходящим военную службу в в/ч № 6…, желая уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации, не явился 17 января на службу в указанную воинскую часть. Предпринятыми мерами по розыску установить его местонахождение не удалось», - следует из постановления.

Как только Алексей узнал о новом деле, вместе с юристом выехал в Кяхту, чтобы разобраться, как могло произойти так, что на него, давно уже не связанного с армией, вновь возбуждают дело.

- Находясь у следователя, я высказывал свое мнение по поводу происходящего. Если человек стал гражданским, утратил статус военнослужащего, то приказ о его увольнении и исключении из списков личного состава части уже никто не имеет прав отменить и тем самым опять считать военнослужащим. У нас есть установленный законодательством Российской Федерации порядок того, как гражданский человек может быть военнослужащим по контракту. В первую очередь это нормативно-правовая база, предусматривающая добровольность заключения контракта. Порядок поступления гражданских лиц на военную службу в ВС РФ регламентирован Законом «О воинской обязанности и воинской службе», Положением «О порядке прохождения военной службе», утвержденным приказом президента РФ № 1237 от 16 сентября 1999 года, и иным законодательством РФ. Алексей никакой контракт не заключал. В части полагают, что он является военнослужащим в связи с тем, что ему отменили приказ, которым его исключили из списков личного состава части. С данным обстоятельством мы не согласны, - говорит Вадим Бланк.

Проверяет прокуратура

Алексей Романов и Вадим Бланк по поводу сложившейся ситуации намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в Республике Бурятия, где также изложат позицию и видение по этому делу.

- Отмена приказа об исключении из списков личного состава части нарушила права Алексея как гражданского человека. Тот факт, что, издавая приказ от 19 сентября 2022 года, командир понимал, что поступает незаконно и необоснованно и нарушает права Романова, желая принудительно привлечь его на военную службу, подтверждается тем, что командир части, ее должностные лица объявили Алексея лицом, самовольно оставившим часть. - Они продолжают оказывать на гражданского человека моральное и психическое воздействие с целью заставить испугаться уголовной ответственности и прийти на военную службу, - говорит Вадим Бланк.

Алексей обратился в военную прокуратуру Кяхтинского гарнизона с просьбой признать приказ командира части от 19 сентября 2022 года незаконным и отменить его.

Военная прокуратура уже начала проверку. Надзорное ведомство установило, что 6 и 21 февраля 2024 года Алексей подал обращения в войсковую часть, однако их не рассмотрели и ответов не направили.

«В связи с выявленными нарушениями закона командиру в/ч № 6… внесено представление об их устранении, которое находится на рассмотрении», - сообщила военная прокуратура.

Кроме того, военная прокуратура Кяхтинского гарнизона проводит надзорные мероприятия в в/ч № 6… с целью выявления аналогичных нарушений закона в отношении других военнослужащих, по результатам которых при наличии будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Фото: Номер один