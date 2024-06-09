В Тункинском районе подыщут место для трубы

8 июля в Тункинском районе Бурятии пройдут публичные слушания. Их цель - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения». Речь идет об участке «КС-20 Хангобойская» - «КС-21 Санагинская» на территории национального парка «Тункинский».Об этом сообщается на сайте ООО «Газпром проектирование», а также на сайте Тункинской администрации. Речь пойдет о проведении инженерных изысканий по проекту «Сила Сибири-2-». Напомним, что сила Сибири-2» — совместный проект российского «Газпрома» и китайской CNPC. Газопровод должен будет проходить через территории Бурятии и Монголии. Его протяженность составит 6,7 тыс. км. В Бурятии очень ждут газа, который позволит перевести угольные мощности на экологически чисто топливо и снизить число легочных заболеваний в республике, вызванных высокими концентрациями вредных веществ - бензопирена и PM-2,5 в воздухе Улан-Удэ и районных центров. Кроме того, трубопрроводный газ почти в 3 раза дешевле электроэнергии.Однако будущее строительства газопровода сегодня в тумане.Так еще в 2023 года глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в марте заявил, что холдингу дано поручение осуществить газификацию Забайкалья и Бурятии до 1 января 2032 года. «Максимальные объемы потребления газа Бурятией и Забакраем могут составить 3,5 млрд кубометров в год, отмечал Миллер.Однако эти сроки адекватны лишь при условии подписания с Китаем договора о поставке трубопроводного газа, причем еще в 2023 году, с помощью которого планируют газифицировать Бурятию. Между тем российские власти так и не смогли договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» (который проляжет через территорию Бурятии и Монголии) во время недавнего визита российского правительства в Пекин. Британская FT со ссылкой на источники пишет, что России не удается заключить с Китаем крупную сделку по газопроводу «Сила Сибири-2». Об этом сообщает «Коммерсант». Причина неудачных переговоров - требования китайской стороны о покупке природного газа по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке РФ. Кроме того, российскую сторону не устраивает тот факт, что Китай готов взять обязательство покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 млрд куб. м газа. В МИД КНР после публикации FT заявили, что китайская сторона готова взаимодействовать с Россией для реализации «этого важного консенсуса».Поэтому пока в Тункинском районе планируют провести лишь «проверку на местности». Для проведения инженерных изысканий на территории нацпарка в Тунке планируется разместить 7 лагерей изыскателей. Там будут располагаться техника, буровые установки и люди. Планируемый срок выполнения работ – до 150 дней, то есть 5 месяцев.Цель изысканий - получение материалов и данных для «обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, предварительного выбора типов фундаментов, составления генерального плана проектируемого объекта, предварительной разработки мероприятий по инженерной защите сооружений, охране геологической среды». То есть после изысканий будут принимать решение уже о самом строительстве.На этапе инженерных изысканий на участке национального парка Тункинский запланировано выполнение 125 полок-срезок растительности. Каждую будут выполнять бульдозером в течение 5 часов. Планируют бурить скважины, но все выработки после окончания работ засыплют вынутым грунтом обратно.Фото: "Номер один"