Возмещение ущерба на работе

Вопрос: «Во время работы повредил имущество на предприятии. Работодатель заключил со мной соглашение о добровольном возмещении ущерба и производит из заработной платы удержания. На жизнь почти ничего не остается, но работодатель продолжает удерживать зарплату, как поступить?»

Отвечает Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Пилипенко Ольга Владимировна:

- В соответствии с частью первой ст. 137 ТК РФ удержания из заработной платы работника производятся только в тех случаях, которые предусмотрены ТК РФ и иными федеральными законами.

Для взыскания ущерба с работника статьей 248 ТК РФ предусмотрен иной порядок. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, производится по распоряжению работодателя в размере, не превышающем среднего месячного заработка. Распоряжение может быть вынесено не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

Согласно ч. 4 ст. 248 ТК РФ работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей.

По смыслу приведенных норм порядок возмещения вреда исключает применение работодателем принудительных удержаний из заработной платы и предполагает предоставление работнику возможности добровольно компенсировать ущерб.

Таким образом, работодателю вместо совершения фактически принудительных удержаний из заработной платы работника следовало обратиться в суд в случае невыплаты Вами ущерба по соглашению.

В противном случае работодатель будет привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях за невыплату заработной платы в полном объеме.

О защите нарушенных трудовых прав Вы можете заявить в органы прокуратуры.