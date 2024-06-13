Определение времени общения с ребенком при разводе

Вопрос: «Как определить время и возможность общения детей с отцом, если после развода дети живут с матерью, но бывшие супруги не желает общаться друг с другом?»

Петр Р.

В соответствии со ст. 66 Семейного кодекса РФ осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, заключается в том, что родитель имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования.

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.

Родители могут заключить письменное соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Нотариальное удостоверение такого соглашения не является обязательным.

В соглашении указываются время, место, продолжительность общения, порядок такого общения, возможность присутствия других лиц и т.п. При этом родители должны учитывать мнение ребенка, его режим и интересы.

Если родители не могут прийти к соглашению, возникший спор разрешается судом по требованию родителей или одного из них с участием органа опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства должен представить свое заключение на основании акта обследования условий жизни ребенка.