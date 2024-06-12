Общество 12.06.2024 в 09:00

Экзамен на права по новым правилам

Что поменялось?
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Текст: Номер один
Экзамен на права по новым правилам
Номер один

Вопрос: «Что с 1 апреля поменялось для учеников автошкол?» 

Дугар Ц.

С 1 апреля 2024 года в правилах сдачи экзамена на получение водительских прав произошли изменения. Вот главные нововведения, которые касаются будущих водителей.

Основание: постановление Правительства РФ от 16.12.2023 № 2177

Если третья попытка неудачная, пересдавать теорию и вождение можно только через 6-9 месяцев. До 1 апреля теорию в четвертый раз сдавали через 7-30, а вождение - через 7-60 дней. Теперь ждать минимум полгода.

Раньше неудачной считалась попытка практической части с 5 штрафными баллами, теперь - 7. То есть можно набрать 5 или 6 баллов - и экзамен все равно будет сдан.

При истечении срока действия паспорта или медсправки водительское удостоверение можно получить только после замены документов на действительные.

При сдаче экзамена на категорию B и С в 17 лет водительские права выдаются сразу. Раньше - только в 18. Но управлять автомобилем все равно можно только совершеннолетним водителям.

При лишении прав нельзя сдать на другую категорию.

На практической части экзамена больше нет маневров «начало движения на спуске», а опережать другой транспорт при отсутствии такой возможности необязательно.

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