Если течет водосчетчик

Вопрос: «Что делать, если потек водосчетчик?»

Оюна Д.

Если вы обнаружили, что из счетчика капает или внутри скопилась влага, то нужно определить причину. Рекомендуем вызвать сантехника.

Если дело в самом счетчике, то у вас есть несколько вариантов:

1. Обратиться в управляющую компанию или организацию, которая занимается установкой приборов учета. К вам придет их специалист, снимет со счетчика контрольные показания, демонтирует его и поставит новый. После этого подайте в УК заявление, чтобы счетчик ввели в эксплуатацию. Прибор опломбируют и запустят в работу.

2. Заменить счетчик своими силами, если вы в них уверены. Это вполне законно, но нужно получить разрешение УК или ресурсоснабжающей организации, иначе вам грозит штраф до 300 рублей за самовольный срыв пломб

3. Починить счетчик. Сделать это может только производитель по гарантии. Ему можно отправить неисправный прибор на ремонт, но будьте готовы ждать - и довольно долго. Все это время вам придется платить за воду по усредненному тарифу. Его величина зависит от того, сколько вы израсходовали за прошлые шесть месяцев.