Общество 17.06.2024 в 09:00

Изменения соцконтракта в 2024 году

Разберем основные моменты
A- A+
Текст: Номер один
Изменения соцконтракта в 2024 году

Вопрос: «Что изменилось в условиях получения соцконтракта в новом году?»

Дарья Александровна М.

Оформить соцконтракт в трудной жизненной ситуации стало проще. Теперь не учитываются доходы других родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно на Госуслугах. Решение - в течение 10 рабочих дней, но возможно увеличение срока - например, если нужно пройти обучение.

Большинство данных запросят сами органы соцзащиты. Например, сведения о составе семьи и доходах. Подтверждать эти данные документами не потребуется.

Перед открытием своего дела нужно пройти тестирование. Его проходят в органах соцзащиты в присутствии сотрудника. Будет 45 вопросов о предпринимательских компетенциях: правильных ответов должно быть больше половины.

Важно знать, что учитываются доходы только членов семьи. Это заявитель, супруг, дети до 18 лет и обучающиеся очно до 23 лет. Другие проживающие совместно с заявителем родственники не учитываются при расчете дохода.

Расчетный период сдвинулся на месяц назад. Заключить соцконтракт могут только малоимущие граждане - если среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Для подтверждения нуждаемости учитываются доходы за три месяца, предшествующие месяцу до месяца обращения. 

Теги
справбюро

Все новости

Район в Бурятии сильно тряхнуло
17.06.2024 в 09:51
На трассе в Бурятии перевернулся минивэн
17.06.2024 в 09:38
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
17.06.2024 в 09:28
Житель Бурятии избил и задушил родственницу
17.06.2024 в 09:19
Изменения соцконтракта в 2024 году
17.06.2024 в 09:00
Три человека утонули в Бурятии
17.06.2024 в 08:57
Глава Бурятии поздравил медиков с профессиональным праздником
16.06.2024 в 16:00
Боец ММА из Бурятии одержал победу на гран-при в Новосибирске
16.06.2024 в 15:34
В Лондоне решат судьбу Бичуры
16.06.2024 в 14:50
Доставка покоряет районы
16.06.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
В Лондоне решат судьбу Бичуры
Местные жители выступят за сохранение прямых выборов главы района
16.06.2024 в 14:50
Доставка покоряет районы
В Бурятии бизнес по доставке готовой еды и продуктов тестирует новые высоты
16.06.2024 в 08:00
Виртуальный интим
В чем смысл вебкам-индустрии и как она просочилась в Улан-Удэ
16.06.2024 в 07:00
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поздравил горожан с Днем города

Спикер парламента принял участие в торжественном открытии Дня города-2024

15.06.2024 в 16:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru