Изменения соцконтракта в 2024 году

Вопрос: «Что изменилось в условиях получения соцконтракта в новом году?»

Дарья Александровна М.

Оформить соцконтракт в трудной жизненной ситуации стало проще. Теперь не учитываются доходы других родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно на Госуслугах. Решение - в течение 10 рабочих дней, но возможно увеличение срока - например, если нужно пройти обучение.

Большинство данных запросят сами органы соцзащиты. Например, сведения о составе семьи и доходах. Подтверждать эти данные документами не потребуется.

Перед открытием своего дела нужно пройти тестирование. Его проходят в органах соцзащиты в присутствии сотрудника. Будет 45 вопросов о предпринимательских компетенциях: правильных ответов должно быть больше половины.

Важно знать, что учитываются доходы только членов семьи. Это заявитель, супруг, дети до 18 лет и обучающиеся очно до 23 лет. Другие проживающие совместно с заявителем родственники не учитываются при расчете дохода.

Расчетный период сдвинулся на месяц назад. Заключить соцконтракт могут только малоимущие граждане - если среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Для подтверждения нуждаемости учитываются доходы за три месяца, предшествующие месяцу до месяца обращения.