Общество 18.06.2024 в 09:00

Задержка зарплаты

Как повлиять на работодателя?
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Текст: Номер один
Задержка зарплаты
Номер один

Вопрос: «Последние полгода работодатель периодически задерживает зарплату на несколько дней. Законно ли это?»

Александр Л.

Работодатель не вправе задерживать зарплату ни по каким причинам, в том числе в связи с финансовыми проблемами, с задержкой оплаты услуг со стороны клиентов и т. д. Если работодатель задержал зарплату более чем на полмесяца, то можно обратиться в инспекцию труда.  Кроме того, если работодатель задерживает выплату заработной платы на срок более 15 дней, то работник вправе приостановить работу (за исключением некоторых случаев) на весь период задержки, письменно уведомив об этом работодателя.

Положена ли компенсация при задержке зарплаты? За задержку выплаты зарплаты по любым причинам работодатель обязан выплатить работнику проценты (денежную компенсацию) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Несет ли ответственность работодатель за задержку зарплаты? Работодатель (организация или индивидуальный предприниматель), а также руководитель или другое ответственное лицо организации за задержку зарплаты могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа.

В ряде случаев руководитель или другое ответственное лицо организации за задержку зарплаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Как должна выплачиваться зарплата? Зарплата должна выплачивать не реже чем каждые полмесяца.

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